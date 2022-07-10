Кирьос — о поражении в финале Уимблдона: я очень доволен своим результатом

Австрийский теннисист Ник Кирьос поделился эмоциями после поражения от серба Новака Джоковича в финале Уимблдона 2022 года.

«Я очень рад этому результату, и он лучший в моей карьере. У меня были большие надежды, но, честно говоря, на протяжении турнира я ощущал очень сильное давление. Сейчас я чувствую себя невероятно и уже успел выпить пива», — цитирует Кирьоса Eurosport.

35-летний теннисист из Сербии, посеянный под первым номером, в финальном матче нанёс поражение Кирьосу в четырёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Игра продолжалась три часа одну минуту.

Ранее сообщалось, что Джокович в седьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Великобритании.