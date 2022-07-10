Тренер Рыбакиной: после победы на Уимблдоне она почувствовала себя «настоящей казашкой»

Тренер чемпионки Открытого чемпионата Великобритании по теннису Елены Рыбакиной хорват Стефано Вуков высказался о её смене спортивного гражданства.

«У Елены долгая история взаимоотношений с Федерацией тенниса Казахстана. Они очень помогли ей и поздравили с победой. Я уверен, что в этот момент она почувствовала себя настоящей казашкой», — цитирует тренера Tennis Majors.

Вуков призвал не акцентировать внимание на ситуации по смене Рыбакиной спортивного гражданства.

«Мы привыкли к спорным вопросам. Однако, честно говоря, я не понимаю, зачем все под неё копают? В конце концов, это теннисисты. И флаг не имеет значения», — заключил Вуков.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Теннисистка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала победу Рыбакиной на Уимблдоне.