Тренер Рыбакиной: после победы на Уимблдоне она почувствовала себя «настоящей казашкой»

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Тренер чемпионки Открытого чемпионата Великобритании по теннису Елены Рыбакиной хорват Стефано Вуков высказался о её смене спортивного гражданства.
Тренер Рыбакиной: после победы на Уимблдоне она почувствовала себя «настоящей казашкой»
  • AP

«У Елены долгая история взаимоотношений с Федерацией тенниса Казахстана. Они очень помогли ей и поздравили с победой. Я уверен, что в этот момент она почувствовала себя настоящей казашкой», — цитирует тренера Tennis Majors.

Вуков призвал не акцентировать внимание на ситуации по смене Рыбакиной спортивного гражданства.

«Мы привыкли к спорным вопросам. Однако, честно говоря, я не понимаю, зачем все под неё копают? В конце концов, это теннисисты. И флаг не имеет значения», — заключил Вуков.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Теннисистка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала победу Рыбакиной на Уимблдоне.

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