Кассьерра: думаю, в следующем сезоне российские клубы будут играть в еврокубках
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«Безумно счастлив выиграть Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. «Зенит» — лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что его мечтой является выиграть чемпионат России.
«Конечно, отстранение от еврокубков — не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь», — заключил Кассьерра.
2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это же касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.
30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».
Ранее гендиректор «Зенита» рассказал, что клуб может подписать ещё одного игрока.