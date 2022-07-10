Колосков — о Суперкубке: «Спартак» не выдержал нагрузку, которую предложил «Зенит»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака».
Колосков — о Суперкубке: «Спартак» не выдержал нагрузку, которую предложил «Зенит»
  • РИА Новости

«Что касается результата, то здесь сказались два фактора. Первый: более высокое индивидуальное мастерство футболистов «Зенита». Потрясающе были забиты мячи! Второе: функциональная подготовка у «Зенита» была выше. Видно, что «Спартак», особенно молодые, не выдерживает такие темп и нагрузку, которые предложил «Зенит»», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что организация матча была потрясающей. По словам функционера, РФС хорошо провёл игру в Санкт-Петербурге.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее Сергей Семак определился с основным составом «Зенита» на новый сезон.

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