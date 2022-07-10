Минтюков: драфт показывает уровень хоккеиста, но не даёт гарантий на будущее

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Защитник Павел Минтюков поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года.
Минтюков: драфт показывает уровень хоккеиста, но не даёт гарантий на будущее
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что драфт — неплохой опыт. Через это интересно пройти. Главное — это продолжать работать. Драфт просто показывает, какой ты игрок на данный момент, но гарантий на будущее не дает», — цитирует Митюкова Sport24.

18-летний хоккеист подчеркнул, что его шансы закрепиться в «Анахайме Дакс» будут зависть от результатов тренировочного лагеря новичков.

«Анахайм» выбрал Минтюкова на драфте-2022 под десятым номером.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин отписался в социальных сетях от «Питсбург Пингвинз».



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