Минтюков: драфт показывает уровень хоккеиста, но не даёт гарантий на будущее
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«Думаю, что драфт — неплохой опыт. Через это интересно пройти. Главное — это продолжать работать. Драфт просто показывает, какой ты игрок на данный момент, но гарантий на будущее не дает», — цитирует Митюкова Sport24.
18-летний хоккеист подчеркнул, что его шансы закрепиться в «Анахайме Дакс» будут зависть от результатов тренировочного лагеря новичков.
«Анахайм» выбрал Минтюкова на драфте-2022 под десятым номером.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин отписался в социальных сетях от «Питсбург Пингвинз».