Португальский журналист: де Лигт перейдёт в «Баварию»
Немецкий клуб достиг предварительной договорённости о трансфере нидерландского футболиста, написал в Twitter журналист Педру Алмейда.
Уточняется, что итальянская команда планирует продать игрока сборной Нидерландов за €80 млн. Трансфермаркет оценивает стоимость нидерландца в €70 млн.
22-летним защитником также интересуются английские «Манчестер Сити» и «Челси».
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Роберта Левандовски ради связки с Мбаппе.