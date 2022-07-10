Португальский журналист: де Лигт перейдёт в «Баварию»

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Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии».

Немецкий клуб достиг предварительной договорённости о трансфере нидерландского футболиста, написал в Twitter журналист Педру Алмейда.

Уточняется, что итальянская команда планирует продать игрока сборной Нидерландов за €80 млн. Трансфермаркет оценивает стоимость нидерландца в €70 млн.

22-летним защитником также интересуются английские «Манчестер Сити» и «Челси».

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Роберта Левандовски ради связки с Мбаппе.

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