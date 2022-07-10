Globo Esporte: Вендел хочет перейти во «Фламенго»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел намерен продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

Бразильский хавбек может покинуть команду в летнее трансферное окно, используя разрешение Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Globo Esporte.

Уточняется, что полузащитник клуба из Санкт-Петербурга уже начал заниматься вопросами переезда в Рио-де-Жанейро.

24-летний Вендел после матча за Суперкубок России со «Спартаком» (4:0) заявил, что останется в «Зените». Бразильский футболист забил один из мячей.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Иван Сергеев назвал шедевром свой гол в ворота «Спартака» в Суперкубке.











