Globo Esporte: Вендел хочет перейти во «Фламенго»

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел намерен продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

Бразильский хавбек может покинуть команду в летнее трансферное окно, используя разрешение Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Globo Esporte.

Уточняется, что полузащитник клуба из Санкт-Петербурга уже начал заниматься вопросами переезда в Рио-де-Жанейро.

24-летний Вендел после матча за Суперкубок России со «Спартаком» (4:0) заявил, что останется в «Зените». Бразильский футболист забил один из мячей.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Иван Сергеев назвал шедевром свой гол в ворота «Спартака» в Суперкубке.





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