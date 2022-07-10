Athletic: Кросби приезжал в гости к Малкину, чтобы узнать о состоянии россиянина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби встретился со своим одноклубником, российским форвардом Евгением Малкиным.

«Сид не собирался убеждать Малкина подписать контракт. Он хотел навестить друга. Он беспокоится, что Джино чувствует себя ненужным», — сообщает The Athletic.

Уточняется, что 34-летний форвард сборной Канады приехал в дом Малкина в Южной Флориде.

Накануне партнёры Малкина по команде сказали, что россиянин «опустошён» отсутствием движения по его контракту. Отмечается, что Малкин хочет играть только в «Питтсбурге».

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин высказал мнение, что его не уважают в «Питтсбурге».





