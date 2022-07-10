Athletic: Кросби приезжал в гости к Малкину, чтобы узнать о состоянии россиянина
«Сид не собирался убеждать Малкина подписать контракт. Он хотел навестить друга. Он беспокоится, что Джино чувствует себя ненужным», — сообщает The Athletic.
Уточняется, что 34-летний форвард сборной Канады приехал в дом Малкина в Южной Флориде.
Накануне партнёры Малкина по команде сказали, что россиянин «опустошён» отсутствием движения по его контракту. Отмечается, что Малкин хочет играть только в «Питтсбурге».
Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.
Ранее Малкин высказал мнение, что его не уважают в «Питтсбурге».