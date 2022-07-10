Варгас победил Магсайо в бою за титул чемпиона мира по версии WBC

Мексиканец Рэй Варгас нанёс поражение филиппинцу Марку Магсайо в поединке за титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBC.

Бой, который прошёл в воскресенье в Сан-Антонио (США), продлился все 12 раундов и завершился победой Варгаса раздельным решением судей (113:114, 115:112, 115:112).

На счету 31-летнего Варгаса 36 побед (22 — нокаутом) и ни одного поражения. У 27-летнего Магсайо одно поражение и 24 победы.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов одержал победу над Дугласом Силвой де Андраде из Бразилии в поединке UFC в Лас-Вегасе.