Варгас победил Магсайо в бою за титул чемпиона мира по версии WBC

Короткая ссылка
Мексиканец Рэй Варгас нанёс поражение филиппинцу Марку Магсайо в поединке за титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBC.

Бой, который прошёл в воскресенье в Сан-Антонио (США), продлился все 12 раундов и завершился победой Варгаса раздельным решением судей (113:114, 115:112, 115:112).

На счету 31-летнего Варгаса 36 побед (22 — нокаутом) и ни одного поражения. У 27-летнего Магсайо одно поражение и 24 победы.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов одержал победу над Дугласом Силвой де Андраде из Бразилии в поединке UFC в Лас-Вегасе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить