Чисора взял реванш у Пулева в бою экс-претендентов на пояс чемпиона мира
Боксёр из Великобритании в поединке, который прошёл в Лондоне, нанёс поражение бывшему претенденту на титул чемпиона мира болгарину Кубрату Пулеву раздельным решением судей.
В их первом поединке в 2016 году победу решением судей одержал Пулев.
На счету 37-летнего Чисоры 33 победы (23 нокаутом) при 12 поражениях. У 41-летнего Пулева три поражения при 29 победах (14 нокаутом).
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов одержал победу над Дугласом Силвой де Андраде из Бразилии в поединке UFC в Лас-Вегасе.