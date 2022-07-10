Чисора взял реванш у Пулева в бою экс-претендентов на пояс чемпиона мира

Бывший претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора из Великобритании завоевал пояс интернационального чемпиона WBA в супертяжёлой весовой категории.

Боксёр из Великобритании в поединке, который прошёл в Лондоне, нанёс поражение бывшему претенденту на титул чемпиона мира болгарину Кубрату Пулеву раздельным решением судей.

В их первом поединке в 2016 году победу решением судей одержал Пулев.

На счету 37-летнего Чисоры 33 победы (23 нокаутом) при 12 поражениях. У 41-летнего Пулева три поражения при 29 победах (14 нокаутом).

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов одержал победу над Дугласом Силвой де Андраде из Бразилии в поединке UFC в Лас-Вегасе.