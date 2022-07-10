Бывший арбитр Сухина считает, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Зенита»

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Бывший судья Станислав Сухина заявил, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Каких-то явных ошибок мне в глаза не бросилось, кроме ситуации вратаря и защитника «Зенита» и игрока «Спартака». Из того, что показали нам по телевизору, я не вижу причин не назначать пенальти. По моему мнению, это нарушение правил. Всё остальное было на хорошем уровне», — приводит слова Сухины ТАСС.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее Данил Круговой высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок.

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