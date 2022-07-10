Круговой высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком».

«Не скажу, что это лёгкая победа, потому что в начале матча «Спартак» мог перевернуть игру в свою сторону. Но слава богу, что получилось реализовать свои моменты и мы достойно победили», — цитирует Кругового «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение, что футболисты клуба чаще побеждают в матчах со столичной командой за счёт более высокой мотивации.