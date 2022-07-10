Спортивный директор «Наполи» сообщил, что по Кулибали не было официальных предложений

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли рассказал о будущем защитника Калиду Кулибали в неаполитанском клубе.

«По Кулибали не было никаких официальных предложений. Я не буду отрицать, что Калиду — ценный для нас футболист, который отлично представлял клуб на протяжении девяти лет. Мы говорим с ним каждый день. Он попросил нас дать ему время. Он изучает варианты», — цитирует Джинтоли Corriere dello Sport.

Он также подчеркнул, что президент клуба сделал футболисту серьёзное предложение. По его словам, это €6 млн в течение пяти сезонов. Также футболисту предложили занять должность в структуре клуба по окончании карьеры.

В сезоне-2021/22 футболист провёл 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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