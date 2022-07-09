Ловрен считает, что «Зенит» побеждает в матчах со «Спартаком» за счёт большей мотивации

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение, что футболисты клуба чаще побеждают в матчах со столичной командой за счёт более высокой мотивации.

«Никогда не бывают легкими победы над «Спартаком». Первые 20 минут были хорошими, было действительно тяжело, у «Спартака» были моменты, но мы заслужили победу. Мы всегда имеем больше, наверное, мотивации на матчи со «Спартаком» в последние годы, поэтому мы выигрываем», — приводит слова Ловрена ТАСС.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак определился с основным составом «Зенита» на новый сезон.