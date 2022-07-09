Кафельников — о поражении «Спартака» от «Зенита»: абсолютно фиолетово

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о поражении московского «Спартака» от «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Ой, мне абсолютно фиолетово, ребят. Ну, проиграли 0:4. Без разницы. Я сижу и ужинаю. Это поражение не испортило мой ужин. Фиолетово просто», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (30-я минута), Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.