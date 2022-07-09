Арбитр Федотов: Москалёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Ошибается Москалёв. Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Зиньковского. Правильное решение: одиннадцатиметровый удар и жёлтая карточка», — написал в своём Telegram-канале Федотов.
На 59-й минуте Зиньковский попытался отнять мяч в штрафной хозяев у Дмитрия Чистякова, а голкипер сине-бело-голубых Даниил Одоевский врезался в Антона.
После этого прозвучал свисток рефери, но он не стал назначать одиннадцатиметровый удар после подсказки арбитра VAR Сергея Карасёва.
«Спартак» на поле «Газпром Арены» потерпел разгромное поражение от «Зенита» со счётом 0:4.
Ранее сообщалось, что Вендел довёл счёт до разгромного в матче со «Спартаком».