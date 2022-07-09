Арбитр Федотов: Москалёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с возможным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Ошибается Москалёв. Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Зиньковского. Правильное решение: одиннадцатиметровый удар и жёлтая карточка», — написал в своём Telegram-канале Федотов.

На 59-й минуте Зиньковский попытался отнять мяч в штрафной хозяев у Дмитрия Чистякова, а голкипер сине-бело-голубых Даниил Одоевский врезался в Антона.

После этого прозвучал свисток рефери, но он не стал назначать одиннадцатиметровый удар после подсказки арбитра VAR Сергея Карасёва.

«Спартак» на поле «Газпром Арены» потерпел разгромное поражение от «Зенита» со счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что Вендел довёл счёт до разгромного в матче со «Спартаком».