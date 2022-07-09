Курбанов победил бывшего претендента на титул чемпиона мира Тейшейру

Россиянин Магомед Курбанов одержал победу над бывшем претендентом на титул чемпиона мира WBO Патриком Тейшейрой из Бразилии.

26-летний Курбанов победил бразильца в поединке в весовой категории до 72,6 кг единогласным решением судей (97:92, 98:91, 99:90).

Бой прошёл на боксёрском турнире в Екатеринбурге.

Первоначально поединок был запланирован на декабрь прошлого года, но затем отменён из-за проблем со здоровьем у российского боксера.

На счету Курбанова 23 победы (13 — нокаутом) при отсутствии поражений. 31-летний Тейшейра потерпел четвёртое поражение и третье подряд при 31 победе (22 — нокаутом).

Ранее олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко в поединке в супертяжёлой весовой категории одержал победу над своим соотечественником Курейшем Саговым.