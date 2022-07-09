Агент Фернандеса опроверг возвращение футболиста в ЦСКА зимой

Короткая ссылка
Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе» и возможном возвращении в ЦСКА.
Агент Фернандеса опроверг возвращение футболиста в ЦСКА зимой
  • Gettyimages.ru

«Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернётся в ЦСКА? На данный момент нет», — цитирует Машаду Sport24.

СМИ сообщали, что главный тренер бразильского клуба Луис Фелипе Сколари и совет директоров выступили за приглашение 31-летнего футболиста.

Напомним, что защитник приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Паранаэнсе» заинтересован в переходе Фернандеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить