Агент Фернандеса опроверг возвращение футболиста в ЦСКА зимой
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«Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернётся в ЦСКА? На данный момент нет», — цитирует Машаду Sport24.
СМИ сообщали, что главный тренер бразильского клуба Луис Фелипе Сколари и совет директоров выступили за приглашение 31-летнего футболиста.
Напомним, что защитник приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.
Ранее сообщалось, что «Атлетико Паранаэнсе» заинтересован в переходе Фернандеса.