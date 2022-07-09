Агент Фернандеса опроверг возвращение футболиста в ЦСКА зимой

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе» и возможном возвращении в ЦСКА.

«Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернётся в ЦСКА? На данный момент нет», — цитирует Машаду Sport24.

СМИ сообщали, что главный тренер бразильского клуба Луис Фелипе Сколари и совет директоров выступили за приглашение 31-летнего футболиста.

Напомним, что защитник приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Паранаэнсе» заинтересован в переходе Фернандеса.