Тищенко одержал десятую победу на профессиональном ринге

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко в поединке в супертяжёлой весовой категории одержал победу над своим соотечественником Курейшем Саговым.

30-летний Тищенко победил техническим нокаутом в четвёртом раунде. Рефери остановил поединок из-за травмы локтя у Сагова. Для боксёра из Краснодарского края эта победа стала десятой на профессиональном ринге.

Поединок прошёл в рамках боксёрского турнира в Екатеринбурге.

В активе Тищенко десять побед (семь нокаутом) и одно поражение. 31-летний Сагов потерпел второе поражение при шести победах (две нокаутом).

Ранее Александр Гребнев заявлял, что не уверен в способности Саида Нурмагомедова пробиться в топ-10 легчайшего веса UFC.