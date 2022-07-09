Тищенко одержал десятую победу на профессиональном ринге

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Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко в поединке в супертяжёлой весовой категории одержал победу над своим соотечественником Курейшем Саговым.
Тищенко одержал десятую победу на профессиональном ринге
  • AP

30-летний Тищенко победил техническим нокаутом в четвёртом раунде. Рефери остановил поединок из-за травмы локтя у Сагова. Для боксёра из Краснодарского края эта победа стала десятой на профессиональном ринге.

Поединок прошёл в рамках боксёрского турнира в Екатеринбурге.

В активе Тищенко десять побед (семь нокаутом) и одно поражение. 31-летний Сагов потерпел второе поражение при шести победах (две нокаутом).

Ранее Александр Гребнев заявлял, что не уверен в способности Саида Нурмагомедова пробиться в топ-10 легчайшего веса UFC.

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