Тищенко одержал десятую победу на профессиональном ринге
- AP
30-летний Тищенко победил техническим нокаутом в четвёртом раунде. Рефери остановил поединок из-за травмы локтя у Сагова. Для боксёра из Краснодарского края эта победа стала десятой на профессиональном ринге.
Поединок прошёл в рамках боксёрского турнира в Екатеринбурге.
В активе Тищенко десять побед (семь нокаутом) и одно поражение. 31-летний Сагов потерпел второе поражение при шести победах (две нокаутом).
Ранее Александр Гребнев заявлял, что не уверен в способности Саида Нурмагомедова пробиться в топ-10 легчайшего веса UFC.