Агент Вендела сообщил, что футболист не будет приостанавливать контракт с «Зенитом»
- AP
«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить. Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к «Зениту». Мы благодарны клубу за всё», — цитирует Барбьери «Чемпионат».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Вендел не покинет «Зенит» по разрешению ФИФА.