Агент Вендела сообщил, что футболист не будет приостанавливать контракт с «Зенитом»

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Агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о планах своего клиента.
Агент Вендела сообщил, что футболист не будет приостанавливать контракт с «Зенитом»
  • AP

«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить. Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к «Зениту». Мы благодарны клубу за всё», — цитирует Барбьери «Чемпионат».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Вендел не покинет «Зенит» по разрешению ФИФА.

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