«Крылья Советов» разгромили «Урал» в товарищеском матче

Самарские «Крылья Советов» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралу» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу самарской команды.

Мячи забили Александр Коваленко (на 63-й минуте), Сергей Пиняев (на 65-й минуте) и Денис Якуба (на 114-й минуте).

Команды провели три тайма по 40 минут.

«Крылья Советов» в первом туре чемпионата России встретятся 16 июля на выезде с «Оренбургом». «Урал» в этот же день сыграет в гостях с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч Суперкубка России по футболу проданы.











