Мостовой не знает, чего ждать от «Спартака» в матче за Суперкубок с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Если «Зенит» я смотрел перед Суперкубком, то ни одного матча «Спартака» до этого не видел. Поэтому не знаю, чего ждать от команды. Все считают фаворитом коллектив Сергея Семака, поскольку он играет дома, в Питере. Но я бы не сказал, что состав «Спартака» сильно уступает «Зениту». Да, есть небольшие проблемки, особенно в задней линии, с уходом Жиго. Не знаю, кто его сейчас заменит. Но красно-белые могут дать бой. Главное, чтобы не развалились», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о том, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге.