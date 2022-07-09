Мостовой: не расстроюсь, если «Спартак» проиграет «Зениту»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал, за кого будет болеть в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге.
Мостовой: не расстроюсь, если «Спартак» проиграет «Зениту»
  • AP

«В матче за Суперкубок не буду ни за кого болеть, просто посмотрю футбол. Нестандартный ответ? (смеётся). Все ждут, что скажу — за «Спартак». Но в последнее время симпатии охладевают. Если выиграют красно-белые, порадуюсь, но сильно расстраиваться из-за поражения тоже не буду. Многие считают, что должен выиграть «Зенит», но это одна игра. Всё может случиться. Может, и красно-белые попьют шампанского, погуляют», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» правильно начал возмущаться после того, как местом проведения матча за Суперкубок России был выбран Санкт-Петербург.

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