Российская нападающая Карпова продлила контракт с «Эспаньолом»

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Форвард «Эспаньола» россиянка Надежда Карпова продлила соглашение с клубом.
Российская нападающая Карпова продлила контракт с «Эспаньолом»
  • Gettyimages.ru

Контракт рассчитан на один сезон, говорится на официальном сайте клуба.

27-летняя футболистка выступала за «Зоркий», «Чертаново», «Валенсию» и «Севилью». Она провела 24 матча и забила шесть мячей за сборную России. В сезоне-2021/22 россиянка провела в составе испанского клуба десять матчей, в которых забила четыре мяча.

Ранее Карпова сделала каминг-аут, а также сравнила отношение к ЛГБТ-сообществу в России и в Испании.

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