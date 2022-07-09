Российская нападающая Карпова продлила контракт с «Эспаньолом»

Форвард «Эспаньола» россиянка Надежда Карпова продлила соглашение с клубом.

Контракт рассчитан на один сезон, говорится на официальном сайте клуба.

27-летняя футболистка выступала за «Зоркий», «Чертаново», «Валенсию» и «Севилью». Она провела 24 матча и забила шесть мячей за сборную России. В сезоне-2021/22 россиянка провела в составе испанского клуба десять матчей, в которых забила четыре мяча.

Ранее Карпова сделала каминг-аут, а также сравнила отношение к ЛГБТ-сообществу в России и в Испании.