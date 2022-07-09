Гребнев предположил, кто бы победил в возможном бою между Умаром и Саидом Нурмагомедовыми

Короткая ссылка
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением об исходе возможного поединка между представителями легчайшего веса UFC — Умаром и Саидом Нурмагомедовыми.
Гребнев предположил, кто бы победил в возможном бою между Умаром и Саидом Нурмагомедовыми
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, Умар лучше Саида как боец. Просто выше уровнем. Во всём дивизионе очень мало бойцов, которые смогли бы составить ему конкуренцию. Двоюродный брат Хабиба очень хорош. Ладно бы у него была одна борьба, но у него и очень классная ударная техника. Если не ошибаюсь, он выходец из ушу-саньда. Умар здорово двигается, удары ногами у него на высочайшем уровне», — сказал Гребнев RT.

По его словам, поединок между двумя Нурмагомедовыми стал бы значимым событием, но вероятность его проведения крайне мала.

«Безусловно, Нурмагомедов против Нурмагомедова — шикарная вывеска. Но не думаю, что этот поединок когда-либо состоится. Но зачем сводить двух россиян, да ещё и с одинаковыми фамилиями?» — заключил Гребнев.

Ранее Гребнев был не уверен, что Саид Нурмагомедов способен пробиться в топ-10 легчайшего веса UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить