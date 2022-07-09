Гребнев предположил, кто бы победил в возможном бою между Умаром и Саидом Нурмагомедовыми

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением об исходе возможного поединка между представителями легчайшего веса UFC — Умаром и Саидом Нурмагомедовыми.

«На мой взгляд, Умар лучше Саида как боец. Просто выше уровнем. Во всём дивизионе очень мало бойцов, которые смогли бы составить ему конкуренцию. Двоюродный брат Хабиба очень хорош. Ладно бы у него была одна борьба, но у него и очень классная ударная техника. Если не ошибаюсь, он выходец из ушу-саньда. Умар здорово двигается, удары ногами у него на высочайшем уровне», — сказал Гребнев RT.

По его словам, поединок между двумя Нурмагомедовыми стал бы значимым событием, но вероятность его проведения крайне мала.

«Безусловно, Нурмагомедов против Нурмагомедова — шикарная вывеска. Но не думаю, что этот поединок когда-либо состоится. Но зачем сводить двух россиян, да ещё и с одинаковыми фамилиями?» — заключил Гребнев.

Ранее Гребнев был не уверен, что Саид Нурмагомедов способен пробиться в топ-10 легчайшего веса UFC.