Гребнев предположил, кто бы победил в возможном бою между Умаром и Саидом Нурмагомедовыми
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«На мой взгляд, Умар лучше Саида как боец. Просто выше уровнем. Во всём дивизионе очень мало бойцов, которые смогли бы составить ему конкуренцию. Двоюродный брат Хабиба очень хорош. Ладно бы у него была одна борьба, но у него и очень классная ударная техника. Если не ошибаюсь, он выходец из ушу-саньда. Умар здорово двигается, удары ногами у него на высочайшем уровне», — сказал Гребнев RT.
По его словам, поединок между двумя Нурмагомедовыми стал бы значимым событием, но вероятность его проведения крайне мала.
«Безусловно, Нурмагомедов против Нурмагомедова — шикарная вывеска. Но не думаю, что этот поединок когда-либо состоится. Но зачем сводить двух россиян, да ещё и с одинаковыми фамилиями?» — заключил Гребнев.
Ранее Гребнев был не уверен, что Саид Нурмагомедов способен пробиться в топ-10 легчайшего веса UFC.