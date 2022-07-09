Малафеев — о Суперкубке в Петербурге: когда матчи проводили в Москве, возмущений не было

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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России между петербургской командой и «Спартаком».
Малафеев — о Суперкубке в Петербурге: когда матчи проводили в Москве, возмущений не было
  • AP

«Москва неоднократно принимала матчи Суперкубка, где одна из команд уж точно была московской, и я не припомню, чтобы были возмущения и переживания на этот счёт с чьей-либо стороны. В любом случае всё решают игроки на футбольном поле», — приводит слова Малафеева Sport24.

Когда РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге, это вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба «Спартака» намекнула на возможный бойкот встречи.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

 

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