Малафеев — о Суперкубке в Петербурге: когда матчи проводили в Москве, возмущений не было

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России между петербургской командой и «Спартаком».

«Москва неоднократно принимала матчи Суперкубка, где одна из команд уж точно была московской, и я не припомню, чтобы были возмущения и переживания на этот счёт с чьей-либо стороны. В любом случае всё решают игроки на футбольном поле», — приводит слова Малафеева Sport24.

Когда РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге, это вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба «Спартака» намекнула на возможный бойкот встречи.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».