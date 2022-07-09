The Athletic: Малкин «опустошён» отсутствием движения по новому контракту с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин переживает по поводу своего будущего в клубе.

По информации The Athletic, друзья и партнёры по команде сказали, что россиянин «опустошён» отсутствием движения по его контракту. Отмечается, что Малкин хочет играть только в «Питтсбурге».

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе «пингвинов» он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин высказал мнение, что его не уважают в «Питтсбурге».