Агент Маркао: я никогда не видел предложение от «Зенита»

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Агент защитника «Галатасарая» Маркао Алешандре Роша Лоурес рассказал об интересе «Зенита» к своему клиенту.
Агент Маркао: я никогда не видел предложение от «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита» по Маркао, хотя я его никогда не видел. Понятия не имею, насколько хорошие условия клуб предлагал», — цитирует агента Sport24.

По информации Фабрицио Романо, российский клуб предложил €15 млн за трансфер 26-летнего бразильца.

Маркао в сезоне-2021/22 провёл за турецкий клуб 39 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее в «Зените» опровергли информацию об интересе к Маркао.

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