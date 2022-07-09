Агент Маркао: я никогда не видел предложение от «Зенита»
- Gettyimages.ru
«В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита» по Маркао, хотя я его никогда не видел. Понятия не имею, насколько хорошие условия клуб предлагал», — цитирует агента Sport24.
По информации Фабрицио Романо, российский клуб предложил €15 млн за трансфер 26-летнего бразильца.
Маркао в сезоне-2021/22 провёл за турецкий клуб 39 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Ранее в «Зените» опровергли информацию об интересе к Маркао.