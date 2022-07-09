Ледяхов: Абаскаль даже толком не познакомился с игроками «Спартака»

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в преддверии матча за Суперкубок с «Зенитом» высказался о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
Ледяхов: Абаскаль даже толком не познакомился с игроками «Спартака»
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«Он меньше месяца провёл с командой, толком не познакомился с игроками даже. Под руководством Абаскаля «Спартак» сыграл всего несколько товарищеских матчей», — цитирует Ледяхова Sport24.

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера москвичей он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Кавазашвили заявил, что Бакаев доставит проблем «Спартаку» в Суперкубке. 

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