Гаврилов не считает, что Бакаеву надо что-то доказывать «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что полузащитнику Зелимхану Бакаеву, перешедшему в «Зенит», нечего доказывать своему родному клубу.

«Я не думаю, что Бакаев должен что-то доказывать «Спартаку», прежде всего себе докажи, что ты хороший футболист. Что доказывать «Спартаку»? Он был в команде, и она заняла десятое место в чемпионате», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

«Зенит» подписал контракт с 26-летним полузащитником до 31 мая 2027 года. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск. Для Зелимхана Бакаева это первый официальный матч в составе «Зенита».

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что Бакаев доставит проблем красно-белым в матче за Суперкубок России.