Британский журналист возмутился, что Рыбакина заплатит налог в России с призовых Уимблдона

Британский журналист Сэм Стрит возмущён тем, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина должна будет заплатить налог в России с призовых за участие в финале Открытого чемпионата Великобритании — 2022.

«Она платит подоходный налог в России, то есть часть £1 млн пойдёт Владимиру Путину. Забаненная Азаренко, которая могла бы выйти в финал, не отправила бы в Россию и Беларусь ни пенни», — написал Стрит в социальных сетях.

Рыбакина в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. В финале 9 июля она встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Ранее Рыбакина ответила на вопрос, чувствует ли она себя русской.