Британский журналист возмутился, что Рыбакина заплатит налог в России с призовых Уимблдона
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«Она платит подоходный налог в России, то есть часть £1 млн пойдёт Владимиру Путину. Забаненная Азаренко, которая могла бы выйти в финал, не отправила бы в Россию и Беларусь ни пенни», — написал Стрит в социальных сетях.
Рыбакина в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. В финале 9 июля она встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.
Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.
Ранее Рыбакина ответила на вопрос, чувствует ли она себя русской.