Помазун: было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки

Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании попасть в еврокубки вместе с клубом.

«У «Урала», думаю, был хороший шанс пробиться в Европу в финале Кубка России с «Локомотивом», но, к сожалению, не сложилось. Было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки», — цитирует Помазуна «Областная газета».

Первый матч сезона-2022/23 «Урал» проведёт 16 июля с ЦСКА в Москве на домашней арене армейцев.

Болельщики «Урала» приняли решение бойкотировать матчи РПЛ до полной отмены Fan ID. Бойкот распространяется на все матчи РПЛ с первого тура до полной отмены закона о Fan ID. При этом участники движения продолжат посещать соревнования, на которых паспорт болельщика не нужен.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о поступающих нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину предложениях из России.