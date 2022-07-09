Помазун: было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки

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Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании попасть в еврокубки вместе с клубом.
Помазун: было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки
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«У «Урала», думаю, был хороший шанс пробиться в Европу в финале Кубка России с «Локомотивом», но, к сожалению, не сложилось. Было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки», — цитирует Помазуна «Областная газета».

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