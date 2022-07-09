Помазун: было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки
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«У «Урала», думаю, был хороший шанс пробиться в Европу в финале Кубка России с «Локомотивом», но, к сожалению, не сложилось. Было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки», — цитирует Помазуна «Областная газета».
Первый матч сезона-2022/23 «Урал» проведёт 16 июля с ЦСКА в Москве на домашней арене армейцев.
Болельщики «Урала» приняли решение бойкотировать матчи РПЛ до полной отмены Fan ID. Бойкот распространяется на все матчи РПЛ с первого тура до полной отмены закона о Fan ID. При этом участники движения продолжат посещать соревнования, на которых паспорт болельщика не нужен.
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