Американский журналист заявил, что Рапино недостойна Президентской медали свободы США

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Американский журналист New York Post Фил Мушник раскритиковал решение вручить футболистке сборной США Меган Рапино высшую награду страны — Президентскую медаль свободы.
Американский журналист заявил, что Рапино недостойна Президентской медали свободы США
  • AP

«Медаль вручается за образцовый вклад в процветание и безопасность США, мир во всём мире и другие важные общественные или личные начинания. Тем не менее Рапино во время прошлого чемпионата мира зарекомендовала себя как образец непримиримого эгоизма, охотно демонстрируя на международной арене презрение к своей стране», — написал Мушник в своей статье в New York Post.

По его словам, Рапино на женском мундиале 2019 года вела себя грубо, издевалась над соперницами и их болельщиками и стала заслуженным злодеем турнира.

«Никто из штаба Байдена не знал об этом? Никто не провёл 10-минутного исследования? Или все были с этим согласны, одобрили?» — добавил Мушник.

Рапино является первой футболисткой, которая получила награду за активную гражданскую позицию по вопросам гендерного равноправия и прав ЛГБТ. Также медаль получит спортсменка по спортивной гимнастике Симона Байлз за публичные заявления на тему психического здоровья и безопасности детей в приёмных семьях. Байлз станет самой молодой обладательницей награды из спортсменов.

Ранее Рапино высказалась о том, что получит награду от президента США Джо Байдена.

 

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