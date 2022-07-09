Марко: Ферстаппен — талант, который можно увидеть раз в десятилетие
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«Макс — самый быстрый гонщик, который у нас когда-либо был. Он становится самым совершенным гонщиком. Про него можно сказать, что он принадлежит к типу талантов нового поколения, которых можно увидеть раз в десятилетие», — цитирует Марко RedBull.
Напомним, что Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.
В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — Серхио Перес.
Ранее Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при Австрии.