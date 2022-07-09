L’Équipe: ПСЖ хочет подписать Левандовски ради связки с Мбаппе
- AP
По информации L’Équipe, руководство клуба хочет видеть футболиста в связке с нападающим Килианом Мбаппе. Отмечается, что ПСЖ планирует подписать контракт с Левандовски, пока сам игрок хочет покинуть «Баварию».
33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».
Ранее Левандовски сказал Хави, что хочет играть в «Барселоне».