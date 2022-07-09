L’Équipe: ПСЖ хочет подписать Левандовски ради связки с Мбаппе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал главной целью «Пари Сен-Жермен» для усиления атаки.

По информации L’Équipe, руководство клуба хочет видеть футболиста в связке с нападающим Килианом Мбаппе. Отмечается, что ПСЖ планирует подписать контракт с Левандовски, пока сам игрок хочет покинуть «Баварию».

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее Левандовски сказал Хави, что хочет играть в «Барселоне».