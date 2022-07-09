Кавазашвили заявил, что Бакаев доставит проблем «Спартаку» в Суперкубке

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев доставит проблем красно-белым в матче за Суперкубок России.

«Бакаев — это головная боль для «Спартака». Он как зверь носится по полю, это то, что я видел! Дерётся за каждый мяч, ну как можно такого футболиста просто отдать?! Я не могу понять! Мозгов нет у тех, кто отдал его!» — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

«Зенит» подписал контракт с 26-летним полузащитником до 31 мая 2027 года. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск. Для Зелимхана Бакаева это первый официальный матч в составе «Зенита».

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что Бакаев будет играть с особым настроем против «Спартака».