Алберто заявил, что в российских матчах он был не так заметен, как в Бразилии

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Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему принял решение перейти в бразильский «Коринтианс» на правах аренды.
Алберто заявил, что в российских матчах он был не так заметен, как в Бразилии
  • AP

«Мы приняли такое решение, потому что сейчас не самое подходящее время, чтобы оставаться в России. Я приехал в Бразилию, чтобы быть рядом с семьёй, с дочерью. В матчах в России я был бы не так заметен, как в Бразилии. С этим здесь намного лучше, особенно в таком клубе, как «Коринтианс». Я хочу построить здесь большую историю, забить много голов», — приводит слова Алберто UOL.

Он также отметил, что провёл чуть больше трёх месяцев в Европе и футбол там не так сильно отличается. По его словам, бразильский футбол великолепен и немного стран может похвастаться талантами, которые есть в этой стране.

Бразильский нападающий стал игроком петербургского клуба в январе. За команду из Санкт-Петербурга Алберто провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене 21-летнего футболиста на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Ивана Куарежма да Силвы и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

Ранее сообщалось, что Алберто попрощался с петербургским клубом.

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