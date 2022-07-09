Нагорный: в Швейцарии нам с трибун бросали деньги, чтобы купили себе еды

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный предположил, будут ли провокации со стороны болельщиков в случае допуска россиян к международным соревнованиям.
Нагорный: в Швейцарии нам с трибун бросали деньги, чтобы купили себе еды
  • AP

«У нас провокации были, я помню, в Швейцарии. Мы выступали на чемпионате Европы в Берне, когда нам кричали: «Вы там какие-то не такие русские» — кидали нам деньги, мол, купите себе еды, у вас денег нет», — цитирует Нагорного РИА Новости.

Он полагает, что всё будет зависеть от адекватности людей. А вообще, по его мнению, сейчас спорт немного обесценился. Нагорный заявил, что спортсмены России стойко держатся на фоне отстранений.

Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

Ранее Артур Далалоян заявил, что его выступление за итальянский клуб зависит от местных властей.

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