Нагорный: в Швейцарии нам с трибун бросали деньги, чтобы купили себе еды
- AP
«У нас провокации были, я помню, в Швейцарии. Мы выступали на чемпионате Европы в Берне, когда нам кричали: «Вы там какие-то не такие русские» — кидали нам деньги, мол, купите себе еды, у вас денег нет», — цитирует Нагорного РИА Новости.
Он полагает, что всё будет зависеть от адекватности людей. А вообще, по его мнению, сейчас спорт немного обесценился. Нагорный заявил, что спортсмены России стойко держатся на фоне отстранений.
Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.
Ранее Артур Далалоян заявил, что его выступление за итальянский клуб зависит от местных властей.