Генменеджер «Питтсбурга»: надеюсь, сможем заблокировать Малкина

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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл высказался о ситуации с продлением контракта нападающего Евгения Малкина.

«Надеюсь, «Питтсбург» будет способен заблокировать Малкина, а после мы посмотрим, что осталось. От этого уже будем отталкиваться», — цитирует генменеджера сайт НХЛ.

Соглашение 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом. Воспитанник магнитогорского хоккея может получить статус неограниченно свободного агента. Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин высказал мнение, что его не уважают в «Питтсбурге».

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