Ещенко объяснил, зачем нужна была история с возможным бойкотом Суперкубка
«Просто это подогрев перед матчем, и всё. Естественно, все бы играли за Суперкубок. Зачем такой подогрев нужен? Чтобы подзадорить, позлить», — сказал Ещенко на телеканале «Матч ТВ».
Когда РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге, это вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба «Спартака» намекнула на возможный бойкот встречи.
9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.
Ранее Ещенко предположил, по какой тактике будет играть «Спартак» в матче за Суперкубок России.