Ещенко объяснил, зачем нужна была история с возможным бойкотом Суперкубка

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко объяснил информацию о возможном бойкоте матча за Суперкубок с «Зенитом».

«Просто это подогрев перед матчем, и всё. Естественно, все бы играли за Суперкубок. Зачем такой подогрев нужен? Чтобы подзадорить, позлить», — сказал Ещенко на телеканале «Матч ТВ».

Когда РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге, это вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба «Спартака» намекнула на возможный бойкот встречи.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее Ещенко предположил, по какой тактике будет играть «Спартак» в матче за Суперкубок России.