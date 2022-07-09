Семак: играем дома и понимаем, что у нас есть определённое преимущество своего поля

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Для нас нет фаворита. Мы выходим на игру с равными шансами. Конечно, понимаем, что играем дома, что у нас есть определённое преимущество своего поля. Но всё решается на футбольном поле», — заявил Семак в эфире канала «Матч ТВ».

Игра со «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

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