Athletic: Капризову отказали во въезде в США

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не сможет вернуться в США по окончании отпуска.

По информации журналиста The Athletic Майкла Руссо, хоккеисту отказали во въезде в США из-за отсутствия рабочей визы. При этом Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой».

Напомним, что российский хоккеист выступает за «Миннесоту» с января 2021 года. В минувшем сезоне игрок в 81 матче «регулярки» набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

Ранее задрафтованный «Миннесотой» Данила Юров заявил, что является фанатом Капризова.