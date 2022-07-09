Крыховяк проведёт сезон в саудовском «Аль-Шабабе»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в клубе «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

«Аль-Шабаб» подписал с игроком сборной Польши Гжегожем Крыховяком контракт сроком на один год», — передаёт пресс-служба клуба.

Таким образом футболист воспользовался разрешением ФИФА и на сезон покинул чемпионат России.

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» истекает в июне 2024 года.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее «Краснодар» объявил о подписании контракта с Ильзатом Ахметовым.