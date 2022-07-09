Крыховяк проведёт сезон в саудовском «Аль-Шабабе»
«Аль-Шабаб» подписал с игроком сборной Польши Гжегожем Крыховяком контракт сроком на один год», — передаёт пресс-служба клуба.
Таким образом футболист воспользовался разрешением ФИФА и на сезон покинул чемпионат России.
Контракт Крыховяка с «Краснодаром» истекает в июне 2024 года.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее «Краснодар» объявил о подписании контракта с Ильзатом Ахметовым.