Аленичев — о частой смене тренеров в «Спартаке»: надоело на это смотреть

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Аленичев прокомментировал частую смену главных тренеров в московском «Спартаке».
Аленичев — о частой смене тренеров в «Спартаке»: надоело на это смотреть
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Не хотелось бы, чтобы в начале чемпионата были негативные результаты, которые повлияли бы на отставку тренера. Это уже всем надоело. В первую очередь спартаковским болельщикам. Надеемся, что эта тема будет закрыта», — цитирует экс-хавбека «Спартака» «Спорт-Экспресс».

По мнению победителя Лиги чемпионов в составе «Порто», такой клуб, как «Спартак», не должен занимать по итогам чемпионата десятое место.

«Позор просто. Учитывая финансовые возможности, состав, занимать десятое место неприемлемо. Думаю, что в следующем сезоне это не повторится», — сказал Аленичев.

33-летний испанец Гильермо Абаскаль возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию о том, что коллектив не выступит на церемонии открытия матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».





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