Титов — об Абаскале: хочется, чтобы у испанца всё получилось в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов пожелал удачи новому тренеру столичной команды Гильермо Абаскалю.

«Нас познакомили с Абаскалем: приятный, очень вежливый молодой мужчина, который намного нас меньше и по росту, и по возрасту. Но хочется, чтобы у него получилось, потому что «Спартак» должен быть сильным», — цитирует Титова РИА Новости.

Титов является шестикратным чемпионом России в составе «Спартака».

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера москвичей он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию о том, что коллектив не выступит на церемонии открытия матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».