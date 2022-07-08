Гендиректор «Зенита»: Бакаев будет играть с особым настроем против «Спартака»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от игры Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».

«Бакаев будет играть с особым настроением, это очевидно», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» подписал контракт с 26-летним полузащитником до 31 мая 2027 года. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск. Для Зелимхана Бакаева это первый официальный матч в составе «Зенита».

Ранее Бакаев ответил на слова Георгия Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита».





