«Химки» заключили контракт с полузащитником Гулиевым

Полузащитник Аяз Гулиев продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

Игрок успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с «Химками» до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний воспитанник московского «Спартака» выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Предыдущим клубом Гулиева был тульский «Арсенал».

«Арсенал» занял по итогам сезона-2021/22 16-е место и вылетел в первый дивизион. «Химки» сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе команды к полузащитнику «Рубина» Александру Ломовицкому.





