«Вашингтон» обменял конкурента Самсонова в «Нью-Джерси»

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» приняло решение обменять голкипера Витека Ванечека в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Нью-Джерси» также получил право выбора во втором раунде драфта-2022 (46-й номер). «Вашингтон» — два драфт-пика: 37-й (второй раунд) и 70-й (третий раунд), сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

26-летний чешский вратарь провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22.

За «Вашингтон» выступает российский голкипер Илья Самсонов.

Ранее американский спортивный журналист Кайл Пэган отреагировал на отказ капитана клуба «Вашингтона» Александра Овечкина комментировать ситуацию с вратарём сборной России Иваном Федотовым.