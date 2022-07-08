«Вашингтон» обменял конкурента Самсонова в «Нью-Джерси»
- AP
- © Marta Lavandier
«Нью-Джерси» также получил право выбора во втором раунде драфта-2022 (46-й номер). «Вашингтон» — два драфт-пика: 37-й (второй раунд) и 70-й (третий раунд), сообщает пресс-служба «Кэпиталз».
26-летний чешский вратарь провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22.
За «Вашингтон» выступает российский голкипер Илья Самсонов.
Ранее американский спортивный журналист Кайл Пэган отреагировал на отказ капитана клуба «Вашингтона» Александра Овечкина комментировать ситуацию с вратарём сборной России Иваном Федотовым.