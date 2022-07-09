Ари: победа «Спартака» в Суперкубке России войдёт в историю клуба

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари оценил шансы столичной команды в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Это две очень сильные команды, и, учитывая, что у «Спартака» были проигрыши, завтра для них очень важный матч, и им нужно постараться выиграть. Очень важно, чтобы «Спартак» одержал победу, чтобы она вошла в историю», — цитирует Ари ТАСС.

По его мнению, «Спартаку» будет довольно сложно добиться положительного результата. Ари считает, что, если Гильермо Абаскаль сможет объединить команду, возможно, у «Спартака» будет шанс.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела».