Ари: победа «Спартака» в Суперкубке России войдёт в историю клуба
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«Это две очень сильные команды, и, учитывая, что у «Спартака» были проигрыши, завтра для них очень важный матч, и им нужно постараться выиграть. Очень важно, чтобы «Спартак» одержал победу, чтобы она вошла в историю», — цитирует Ари ТАСС.
По его мнению, «Спартаку» будет довольно сложно добиться положительного результата. Ари считает, что, если Гильермо Абаскаль сможет объединить команду, возможно, у «Спартака» будет шанс.
Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:00 мск.
«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.
Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела».