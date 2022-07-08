Джикия считает, что «Спартак» готов к матчу за Суперкубок с «Зенитом»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что московская команда готова к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».
Джикия считает, что «Спартак» готов к матчу за Суперкубок с «Зенитом»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Понятное дело, что было мало времени на подготовку. Всё будет видно на поле. Что касается адаптации, считаю, что мы в хорошей форме. Хорошо готовились в Тарасовке — впитали информацию, которую донёс до нас тренер. К завтрашней игре готовы», — сказал Джикия на пресс-конференции.

Он также добавил, что с бывшим футболистом «Спартака», который теперь выступает в «Зените», Зелимханом Бакаевым, у него нет никакого личного противостояния.

Игра между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что три футболиста столичного клуба не смогут по разным причинам принять участие в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

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